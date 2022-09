ANA saúda solução para o aeroporto e prevê negociar com o governo no início de 2023

O presidente da gestora dos aeroportos nacionais aplaude o entendimento entre António Costa e Luís Montenegro para a metodologia a usar para a nova infraestrutura para a região de Lisboa.Na Cimeira do Turismo, José Luís Arnaut manifestou esperança que "por fim haja uma solução", afirmou que "é melhor esta solução que nenhuma", e assegurou que a ANA "saúda vivamente a iniciativa do governo e da oposição em convergir na metodologia". "Vamos acreditar que vai funcionar", disse.O contrato de concessão assinado com o Estado prevê que verificados um conjunto de parâmetros ligados ao número de voos, slots e passageiros no aeroporto da Portela, a ANA tem de apresentar ao governo uma solução no prazo de três anos, e que se no final desse prazo não for possível encontrar um entendimento, o executivo tem mais 12 meses para propor à ANA um novo projeto de aeroporto – prazos que a gestora não quer atingir. "Na última solução, que foi cancelada, fizemos isso em seis meses", lembrou.Com o aeroporto a trabalhar a 87% dos níveis de 2019, Arnaut prevê que esses pressupostos sejam atingidos no final do ano ou início de 2023.Também a presidente executiva da TAP manifestou a importância de se avançar com uma nova infraestrutura. "Seria muito bom ter um aeroporto com mais capacidade", afirmou Christine Ourmiéres-Widener num debate com Arnaut no mesmo evento, no qual acrescentou que a transportadora aérea "será parceira em qualquer solução",A CEO manifestou ainda a esperança que a TAP "tenha voz" no processo de decisão, revelando que a empresa está a dar ao governo "muita informação operacional sobre como a nova infraestrutura deve funcionar".Ourmiéres-Widener lembrou no entanto que para além do futuro também há que acautelar o presente da infraestrutura que neste verão este sobrecarregada, como demonstraram múltiplos vídeos partilhados por passageiros nas redes sociais: "há que melhorar a situação no aeroporto, não estamos a falar só só acerca de crescimento, mas acerca da experiência dos passageiros".São melhorias possíveis para o próximo verão, admitiu José Luís Arnaut, mas que não são estruturais, permitindo apenas a melhoria de eficiência da Portela.