TAP deve ser privatizada nos próximos 12 meses, diz Costa

O primeiro-ministro, António Costa, adiantou esta quinta-feira, durante um debate parlamentar, que a TAP pode ser privatizada nos próximos 12 meses.O chefe de Governo foi questionado pelo deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, sobre se a privatização da TAP é uma possibilidade para os próximos 12 meses. António Costa respondeu esperar "que sim". "É isso que está planeado", clarificou.Confrontado pelos liberais se o Estado vai perder dinheiro com esta operação, o primeiro-ministro afirmou que "espera que não" mas não fechou a porta ao prejuízo."Quando há pouco disse que espero que não, é porque admito que possa acontecer. Só se fosse irresponsável é que diria que não", explicou António Costa.Carlos Guimarães Pinto chegou mesmo a perguntar se Portugal iria privatizar a companhia aérea recebendo em troca pelo menos o que já foi injetado pelo Estado na TAP, ou seja 3,2 mil milhões de euros."Não estou em condições para negociar. Ou está interessado em comprar ações da TAP? E quer negociar? Então, respeite quem quer negociar", rematou Costa.



No início deste mês, o Expresso avançou que o Governo queria avançar com a venda de mais de 50% da TAP ainda este ano, com o consórcio da Air France/KLM e a companhia alemã Lufthansa como favoritas na corrida. A operação poderia estar concluída nos primeiros meses de 2023.O primeiro-ministro já tinha demonstrado a intenção de privatizar pelo menos metade da transportadora aérea portuguesa, mas de acordo com o jornal haverá membros do Governo favoráveis a vender uma percentagem mais próxima dos 100%.