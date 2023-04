Apoio ao despedimento da ex-CEO da TAP diminui

A proporção de cidadãos que concordam com o despedimento de Christine Ourmières-Widener baixou de 73% para 49% no intervalo de um mês. Período inclui o início das audições do inquérito parlamentar.



Christine Ourmières-Widener foi exonerada depois da polémica em torno da indemnização de Alexandra Reis. Duarte Roriz Hugo Neutel hugoneutel@negocios.pt 07:00







Menos de três semanas após o início das audições na comissão parlamentar de inquérito à TAP, o apoio dos cidadãos ao despedimento por justa causa da ex-presidente executiva da transportadora aérea está em queda, mostram as conclusões de uma sondagem feita pela Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV.



A proporção de portugueses que concorda com a demissão de

