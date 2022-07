Arnaut: "Não vamos contribuir para o debate nacional de escolha de lugares de aeroportos"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do conselho de administração da ANA – Aeroportos, José Luis Arnaut, recusou esta quarta-feira no Parlamento entrar na polémica sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, ainda que afirme que "há um sentido de urgência grande, que deve manter-se e estar presente nos atores políticos".



"Não cabe à ANA tomar qualquer decisão sobre opções aeroportuárias, mas sim ao poder político. Não é o momento para comentar a decisão porque não existe decisão", afirmou o "chairman" da ANA, manifestando a disponibilidade da gestora aeroportuária "para encontrar soluções com o Governo".



"Não vamos contribuir para o debate nacional de escolha de lugares de aeroportos", afirmou ainda na audição, acrescentamos que a empresa aguarda a "decisão política definitiva".



"Enquanto não conhecermos o modelo final e o tipo de aeroporto, não podemos responder até que ponto irão as responsabilidades financeiras da ANA", acrescentou, apelando: "Escolham, decidam, sentem-se à mesa connosco e podemos conversar".



"Quando a Assembleia da República e o Governo decidirem viremos comentar a decisão. Até lá não vamos entrar nesse debate", afirmou aos deputados, reforçando que "a ANA não é o decisor do novo aeroporto".



"Eu sei que Portugal é o país dos especialistas de aeroportos, acho que alguns deles nem fizeram aeroportos de lego", criticou José Luís Arnault, considerando que a discussão sobre a localização da futura infraestrutura "é o desporto nacional".