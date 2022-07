ANA acusa AirHelp de querer “vender os seus serviços em Portugal”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ANA – Aeroportos de Portugal acusou esta quarta-feira, no Parlamento, a AirHelp, empresa que presta serviços jurídicos a passageiros que tiveram voos cancelados ou atrasados, de ter elaborado um ranking aeroportuário com "fontes obscuras" com o "objetivo de destacar-se nos media e vender os seus serviços" em Portugal.









Leia Também ANA terá 30% na empresa que vai gerir aeroportos e aeródromos de Cabo Verde Thierry Ligonnière, CEO da ANA, falava aos deputados sobre o ranking divulgado pela AirHelp, que classificou o aeroporto de Lisboa como o pior do mundo e o aeroporto do Porto como o oitavo pior, entre 132 infraestruturas.

O responsável pôs em causa a credibilidade do ranking, afirmando que não foram questionados critérios, a legitimidade e o propósito da AirHelp, e salientando que teve "danos na imagem nos nossos aeroportos nacionais e atratividade dos nossos destinos".





"Não é uma avaliação objetiva feita por uma entidade independente, mas uma montagem coxa sobre os resultados da qualidade de serviço", afirmou o CEO da ANA, acusando a AirHelp de ter como objetivo "desenvolver os seus negócios" em Portugal.