Companhia aérea chinesa ultrapassa Southwest e é agora a maior do mundo

A China Eastern Airlines ultrapassou a Southwest Airlines como a maior companhia aérea do mundo em número de lugares. A companhia aérea americana suspendeu grande parte dos seus voos, de acordo com a OAG Aviation Worldwide.

O número de assentos disponíveis no mundo todo caiu para 26,6 milhões esta semana, contra 109 milhões no mesmo período do ano passado, apesar da anterior estimativa da OAG de que o mercado poderia atingir o seu ponto mínimo em torno dos 30 milhões de assentos.





"Estão a impor-se cortes drásticos a essas pequenas doses de otimismo", escreveu John Grant, analista da OAG, no seu blogue semanal. "Cerca de 270 companhias aéreas aumentaram a capacidade em aproximadamente 3,9 milhões de assentos; infelizmente, 303 companhias aéreas reduziram a capacidade em cerca de 5,6 milhões, incluindo mais de um milhão de lugares a menos na Southwest Airlines".