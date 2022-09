Costa recebe Montenegro sexta-feira para discutir aeroporto

Leia Também Montenegro admite estudo de novas localizações para aeroporto de Lisboa

António Costa irá receber uma delegação do PSD encabeçada pelo presidente do partido, Luís Montenegro, na próxima sexta-feira à tarde para debater a questão do novo aeroporto em Lisboa.Em nota do gabinete de Costa é referido que "o primeiro-ministro tomou conhecimento da carta que lhe foi dirigida pelo Dr. Luís Montenegro em nome do PPD/PSD. Quanto ao essencial, regista a reafirmação da 'total disponibilidade para se alcançar a maior convergência possível' sobre 'a estratégia de desenvolvimento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa' e, em especial, 'da aceitação recíproca da metodologia a seguir'".Assim, Costa, juntamente com Pedro Nuno Santos, titular da pasta das Infraestruturas e Habitação, irão receber numa "reunião de trabalho", uma delegação do PSD liderada por Montenegro, na Residência Oficial do Primeiro-Ministro. O encontro está agendado para as 17:00.O encontro surge na sequência de uma carta entregue hoje pelo líder social-democrata ao primeiro-ministro e que foi divulgada na comunicação social. No documento, no qual deixa críticas aos socialistas pelo "impasse de sete anos", Montenegro refere que desde julho até setembro o PSD realizou "um conjunto de audições a todos os setores interessados e responsáveis neste processo (incluindo a atual concessionária, as autoridades de navegação aérea, as ordens profissionais, sindicatos, companhias aéreas, grupos de estudo das várias opções em presença e não menos importante todos os grupos e organizações ambientalistas que se têm debruçado sobre o tema)". Audições que, diz, culminaram nas conclusões que faz chegar a António Costa, as quais "habilitam o Governo a decidir, assegurando a convergência pretendida".Luís Montenegro aproveita ainda a carta para informar o primeiro-ministro que para esta matéria o interlocutor técnico do PSD é Miguel Pinto Luz e para reiterar a disponibilidade do seu partido para prosseguir "um diálogo construtivo na expectativa de que primeiro-ministro possa rapidamente tornar pública a decisão do Governo".