Despesa da aviação com combustível mais que duplica

A invasão da Rússia à Ucrânia ameaça ser uma nova crise no setor da aviação. O preço do Brent aumentou, o que faz disparar a despesa das companhias com o combustível, passando de 20% para 50% dos custos totais.

