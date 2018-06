Director do aeroporto de Lisboa admite "constante preocupação"

O director do Aeroporto Humberto Delgado admitiu esta terça-feira, 12 de Junho, na apresentação da nova área de check-in, que apesar de não serem esperadas surpresas, tendo em conta o crescimento que é esperado este Verão, "devemos estar sempre preocupados porque é a maneira de estarmos permanentemente em alerta".





Para João Nunes, a forma como o aeroporto tem crescido, a sua capacidade de resposta e os investimentos como o apresentado esta terça-feira para o aumento da eficiência da infra-estrutura "é prova evidente que estamos em constante preocupação para darmos o melhor de nós próprios rapidamente".





Num investimento de 11 milhões de euros, executado em menos de seis meses, o aeroporto da capital passou a disponibilizar uma nova área de self check-in e de self baggage drop, somando 30 balcões aos 112 que já existiam.





Recordando o crescimento no aeroporto de Lisboa na última década, João Nunes sublinhou que a infra-estrutura "está perto de o limite da sua capacidade", frisando existir "grande harmonia relativamente a esse reconhecimento".





O responsável salientou ainda que a ANA "não está a poupar esforços para todas as iniciativas de aumento de capacidade no Humberto Delgado", garantindo que "quando está nas nossas mãos nós fazemos".





Relativamente ao controlo de fronteiras, um dos constrangimentos que o aeroporto da capital apresentava em 2017, João Nunes garantiu que "a performance do SEF tem sido este ano significativamente melhor".





"Da parte do SEF tem havido a maior receptividade em ir ao encontro do que são as preocupações", afirmou o director do aeroporto de Lisboa, que garantiu que já não se verificam situações de tempos de espera de duas horas. "Já não temos esse tipo de situações", disse João Nunes , acrescentando, ainda assim, que "não posso dizer que todos os problemas estão resolvidos"





Ainda que, "por motivos imprevistos, haja um dia ou outro que corre pior, este ano as coisas estão significativamente melhores. E sendo 2015 um ano de boa referência em termos de boa performance do SEF, em vários dias deste ano já tivemos uma performance a esse nível", avançou.