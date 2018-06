"Governo tem todos os elementos para tomar uma decisão" sobre Montijo

O director do aeroporto de Lisboa garante que da parte da ANA matérias pendentes como os estudos ambientais já estão entregues, pelo que considera que estão reunidas todas condições para uma decisão do Executivo.

Lusa

O director do aeroporto Humberto Delgado, João Nunes, afirmou esta terça-feira, 12 de Junho, na apresentação da nova área de check-in, que "estão reunidas todas as condições" para a decisão de avançar com o novo aeroporto complementar do Montijo.



"Da parte da ANA, havia matérias pendentes que tinham a ver com estudos ambientais, que já estão entregues. O Governo terá todos os elementos necessários à tomada de uma decisão", afirmou o responsável, salientando a importância de que esta "seja tomada rapidamente".



Questionado sobre até onde pode ir a capacidade do aeroporto Humberto Delgado, João Nunes recordou que há um problema de capacidade, organização e capacidade do espaço aéreo. Uma solução, explicou, tornará possível ao aeroporto da capital realizar 46 a 48 movimentos por hora quando hoje são 40.



Um aumento que, explicou, passa pela reorganização do espaço aéreo, um novo desenho de aproximação e descolagem ao aeroporto, "numa nova formulação que foi testada em aeroportos do mundo que permite essa maior capacidade". Algo que, acrescentou, envolve "alguns compromissos que têm de existir, com cedências na área militar". Compromissos militares, disse, que "ainda estão em formalização final".



Com o objectivo de se preparar para a crescente procura, o aeroporto de Lisboa passou a disponibilizar uma nova área de self check-in e self baggage drop, num investimento de 11 milhões de euros, que foi executado em menos de seis meses, segundo realçou João Nunes.