Dona da British Airways admite avançar para a compra da TAP

A IAG ( International Airlines Group), que junta a British Airways e a Iberia, está a avaliar a possibilidade de avançar para a compra da TAP. A informação é avançada pelo The Times, na sua edição desta segunda-feira, 31 de outubro. Segundo o jornal inglês, além da TAP, a British Airways pondera igualmente uma eventual aquisição de Easyjet.





O interesse da IAG, que lidera uma das três grandes alianças aéreas, a Oneworld, junta-se aos da Air France-KLM, líder da Sky Team, e da Lufthansa, cabeça de cartaz da Star Alliance, da qual faz parte a TAP.



O primeiro-ministro, António Costa, já anunciou publicamente a sua intenção de privatizar a TAP no espaço de um ano.





A IAG, de acordo com o The Times, planeia avançar com operações de consolidação no setor da aviação civil, beneficiando da sua saúde financeira. O grupo prevê fechar o ano com um lucro de 1,1 mil milhões de euros e terá uma liquidez calculada em 13 mil milhões de euros para ir às compras.





No caso da TAP, a IAG está particularmente interessada nas ligações da companhia portuguesa ao Brasil, a maior economia da América do Sul.





Quanto à Easyjet trata-se de companhia que ainda só está a operar a 25% dos valores pré-pandemia e está numa situação financeira débil, devendo este ano registar prejuízos acima dos 200 milhões de euros.





"Somos uma plataforma de consolidação. Só faremos o que fizer sentido, mas vemos que existem oportunidades para sermos mais fortes. Somos um grupo que quer consolidar a indústria", afirmou o CEO da IAG, Luis Gallego, na passada semana, durante a apresentação de resultados.