Eugénia Correia: "Frederico Pinheiro estava impedido de entrar no Ministério por ordem expressa do ministro"

A chefe de gabinete de João Galamba afirmou esta quarta-feira na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP que, segundo a lei dos gabinetes ministeriais, "as exonerações não dependem de prévio despacho" e que Frederico Pinheiro "estava exonerado e impedido de entrar no ministério por ordem expressa do ministro" quando lá foi buscar o computador de trabalho.



Eugénia Correia disse que Frederico Pinheiro foi "instruído por mim no sentido de não levar o computador que não lhe pertencia. Expliquei-lhe que estava exonerado, que o computador era do Estado e não o podia levar".





"Quando colocou o computador na mochila e tentou sair, eu agarrei na mochila agrediu-me a mim e a outra colega", disse a chefe de gabinete de João Galamba, que acusa o antigo adjunto de lhe ter dado um murro e de ter dado "vários murros" a outra colega do gabinete que tentou agarrar a mochila.



Sobre a tentativa de impedir a saída de Frederico Pinheiro do ministério, Eugénia Correia disse que "quando há um roubo, o que se tenta fazer é impedir que a pessoa concretize o ato".



"Tendo Frederico Pinheiro levado à força o computador que não lhe pertence, o que se tentou fazer foi impedir que o computador saísse do ministério", acrescentou.



Eugénia Correia disse ainda que João Galamba foi ficando a par do sucedido após as agressões.





A chefe de gabinete disse ainda que as alegadas agressões ocorreram no quarto piso do ministério, mas acrescentou que aí só há "uma câmara antiga que não funciona", só havendo videovigilância no piso zero.





"Pedi as imagens ao IMT e foi-me respondido que as imagens só podiam ser transmitidas às autoridades policiais", acrescentou.

Sobre o contacto com o SIS, Eugénia Correia disse ter reportado "que tinha sido levado do Ministério das Infraestruturas um computador onde estavam documentos classificados bem como todos os documentos relevantes referentes à TAP dos últimos anos" e que "tinha sido levado por um adjunto previamente exonerado".



Em causa, disse, estava "informação relevante do ponto de vista financeiro de uma empresa estratégica para o país", uma situação que "considerei na altura um risco".