Finnair acaba com a venda de cosméticos e acessórios a bordo

A Finnair vai deixar de vender cosméticos, acessórios e outro tipo de brindes durante todos os voos, a partir de 18 de abril.



Em comunicado, a companhia finlandesa - que faz parte da aliança Oneworld – explica que as vendas a bordo vão terminar em todos os voos no final deste mês, a dia 28 de fevereiro, mas que, até 18 de abril, os passageiros podem encomendar os produtos via online e até duas horas antes do embarque.



Mas, a partir de 18 de abril, a companhia vai deixar de vender totalmente qualquer produto a bordo, mantendo-se apenas o serviço de refeições e bebidas.

Leia Também Despesa da aviação com combustível mais que duplica



A transportadora justifica a decisão tendo em conta que as vendas a bordo "são cada vez mais um serviço menos importante para os passageiros", diz Valtteri Helve, chefe de ofertas de produtos da Finnair.



Desde a primavera de 2020 que a Finnair deixou de vender produtos a bordo nos voos operados no espaço europeu sendo uma estratégia para "reduzir o peso da aeronave" sendo agora "tempo de dar o passo seguinte" e aplicar a medida em todos os voos da companhia, diz ainda Valtteri Helve.



Para escoar com o "stock" de produtos, a Finnair lançou, no dia 1 de fevereiro, uma campanha de 40% de redução nos preços. Até ao final deste mês há vendas a bordo nos voos de longo curso, e nas rotas da Finnair para as Canárias, Dubai, Egipto, Islândia, Israel, Suíça, Turquia e Reino Unido.