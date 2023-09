Governo vende "pelo menos" 51% da TAP

O Governo aprovou a venda de "pelo menos 51%" da TAP, anunciou o ministro das Finanças depois da reunião do conselho de ministros que decorreu esta quinta-feira. Uma fatia de 5% do capital fica reservada para os trabalhadores.Fernando Medina não adiantou o valor da venda, dizendo que se iniciará agora um processo de diálogo com os potenciais interessados. O caderno de encargos será "aprovado até ao final do ano", garantiu o ministro.O governante enunciou no entanto cinco objetivos que o comprador terá de cumprir: o crescimento da TAP e do hub nacional, o "investimento e emprego em atividades de alto valor do setor da aviação", o crescimento de operações "ponto a ponto, para aproveitar capacidade não aproveitada, nomeadamente no aeroporto do Porto", e o preço, que é "naturalmente um fator importante", reconheceu o ministro, embora não tenha relevado números.Em atualização