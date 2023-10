TAP: PCP vai usar potestativo para chamar Galamba ao Parlamento

O PCP vai avançar com um requerimento potestativo urgente para chamar o ministro das Infraestruturas, João Galamba, ao Parlamento, para falar sobre o futuro da TAP. O anúncio foi feito depois do pedido da audição, feito no passado dia 28, ter sido esta quarta-feira rejeitado com os votos contra do PS.

"O Grupo Parlamentar do PCP reafirma que a privatização da TAP é um crime contra o país, contra a economia do país, contra a soberania nacional. Trata-se de uma decisão de abdicação nacional que exige esclarecimentos – e o Governo não se pode furtar ao debate", reforça o partido em comunicado.

Nesse sentido, o PCP "vem por este meio divulgar que requereu potestativamente a audição urgente do Ministro das Infraestruturas na Comissão de Economia da Assembleia da República", acrescenta.

Na semana passada, o Governo português anunciou que vai alienar pelo menos 51% do capital da TAP. E 5% do capital fica reservado para os trabalhadores, como dita a lei. Após o anúncio, foram várias as críticas dos partidos desde a esquerda à direita.





O caderno de encargos da privatização deverá ser aprovado até ao final do ano, de modo a que seja cumprido o calendário estimado pelo Executivo de concluir a operação até ao final do primeiro semestre de 2024.



O valor da venda ainda não é conhecido. O Governo, que acordou um plano de reestruturação da TAP no valor de 3,2 mil milhões, quer ouvir primeiro os interessados antes de avançar com números.