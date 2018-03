Iberia já reforçou a ligação entre Porto e Madrid

"Com o início da temporada de voos de Verão, a Iberia reforça a sua rota entre Madrid e Porto. A partir de hoje, a companhia aérea espanhola oferecerá 50 voos por semana entre ambas as cidades com aviões do tipo Airbus A319, que podem acomodar até 141 passageiros distribuídos pelas classes ‘negócios’ e ‘turistica’", revela a empresa em comunicado emitido este domingo, 25 de Março.

Foi precisamente hoje que se operacionalizou algo que já tinha sido anunciado em Novembro. O reforço das ligações eleva para 332 mil lugares nas ligações entre a cidade Invicta e a capital espanhola, o que representa um aumento de 28% em relação a 2017.