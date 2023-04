Isabel Nicolau, amiga de Christine Widener, foi contratada sem entrevista

Isabel Nicolau foi contratada para diretora da TAP sem ter passado por um processo de contratação usual. A revelação foi feita pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, durante a audição ao presidente da comissão de vencimentos da TAP, Tiago Aires Mateus, esta quarta-feira na comissão parlamentar de inquérito à gestão da companhia aérea.





Citando um relatório anexado aos documentos entregues no Parlamento, a deputada revelou ainda que o antecessor da amiga de Christine Ourmières-Widener (na foto) não terá renunciado ao cargo, tendo - isso sim - sido despedido. Uma situação que contraria as informações dadas pela TAP na altura, no final do ano passado.





Além disso, Isabel Nicolau, contratada para diretora de Melhoria Contínua, Sustentabilidade e Real Estate, foi ganhar mais 30% do que o seu antecessor. Uma situação que Tiago Aires Mateus disse não ter tido conhecimento.





Em outubro de 2022, foi noticiado que a TAP tinha contratado Isabel Nicolau, uma amiga da então CEO, Christine Ourmières-Widener, sem experiência no setor.