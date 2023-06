Leão diz que Neeleman queria 200 milhões para sair da TAP e Estado reduziu para 55 milhões

João Leão garante que os 55 milhões de euros pagos a David Neeleman resultam de uma "negociação duríssima" por parte do Governo.Na comissão parlamentar de inquérito à TAP, o antigo ministro das Finanças assegurou que o empresário, que recebeu 55 milhões de euros em 2020 para sair do capital da transportadora, pretendia um montante muito superior."O acionista privado começou com valores mais na ordem dos 200 milhões de euros", revelou. "Eram exigências muito superiores", e o Governo "fez uma negociação muito exigente para que o valor ficasse num nível razoável".Em processos dessa natureza "existem referenciais máximos e mínimos", sublinhou. "Há uma negociação em que as partes se vão aproximando, e o Estado conseguiu pagar apenas uma fração do que era exigido pelo acionista privado, ficou um valor muito inferior", realçou.O ex-ministro sublinhu ainda que o empresário "abdicou de qualquer potencial de litigância", o que "é importante a dois níveis: abdicava daquilo a que entendesse ter direito, nomeadamente as prestações acessórias de 220 milhões de euros".