Localização Portela mais Alcochete incluída na lista de opções para o novo aeroporto

Leia Também Leiria satisfeita com inclusão de Monte Real no estudo de localização do novo aeroporto

A lista de localizações possíveis para o novo aeroporto de Lisboa já conta com nove possibilidades, avança o Público . O diário escreve que a comissão técnica independente que está a estudar as localizações para a futura infraestrutura aeroportuária aceitou incluir a opção Monte Real e acrescentou uma solução segundo a qual o aeroporto principal permanece na Portela, juntando o Campo de Tiro de Alcochete como estrutura complementar.Os trabalhos da comissão começaram em Novembro com uma lista de cinco soluções pensadas pelo Governo: Portela mais Montijo, Montijo mais Portela, Portela mais Santarém, Santarém e Alcochete.Desde então acrescentou outras quatro: Beja, Alverca, Monte Real – através de propostas que chegaram à entidade – e Alcochete mais Portela, por iniciativa da própria comissão.A lista final, que ainda não está fechada, será apresentada no dia 27 de abril. Das soluções analisadas, a comissão vai escolher as opções que devem ser estudadas em maior detalhe, incluindo as cinco localizações avançadas pelo executivo.A presidente da comissão técnica independente, Rosário Partidário, disse ao diário que a solução que junta Portela e Campo de Tiro de Alcochete foi incluída "por uma questão de coerência", para que seja possível fazer "uma comparação com as opções que envolvem a localização de Santarém".