Estado já pagou 2,3 milhões para financiar estudos sobre novo aeroporto

O Governo já transferiu para o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 2,3 milhões de euros para financiar o relatório sobre a construção do novo aeroporto na região de Lisboa, avança esta quinta-feira o Dinheiro Vivo . O pagamento terá sido feito "com algum atraso", o que pode impactar com o calendário de trabalhos definido.O Estado já tinha transferido meio milhão de euros até dezembro do ano passado e, quatro meses depois, "há cerca de duas semanas", desbloqueou a restante verba, de 1,8 milhões de euros. O montante transferido para o LNEC servirá assegurar que até 31 de dezembro a Comissão Técnica Independente (CTI) apresenta o relatório final sobre o novo aeroporto ao Ministério das Infraestruturas.O presidente da Comissão de Acompanhamento (CA), Carlos Mineiro Aires, diz-se "otimista", mas admite que a burocracia poderá atrasar os prazos. "Vamos fazer todos os possíveis para que a contratação seja célere, para que a data do fim do ano seja cumprida", assegura.Esta quinta-feira, a CTI deverá apresentar publicamente as soluções que passam à fase seguinte, bem como os critérios de viabilidade técnico-científicos que as sustentam. Em cima da mesa estão 17 hipóteses que contemplam 15 localizações, onde se incluem cinco indicadas pelo Governo: Portela+Montijo; Montijo + Portela; Campo de Tiro de Alcochete; Portela + Santarém e Santarém.