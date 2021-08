"Low costs" já transportam mais passageiros do que a TAP

Leia Também “Rating” da TAP pode ser cortado em dois níveis

Ryanair, EasyJet e Transavia, juntas, transportaram mais passageiros do que a TAP nos aeroportos nacionais no segundo trimestre deste ano, mostrando que as "low-cost" estão a recuperar mais rapidamente do que a transportadora aérea nacional, noticia esta quinta-feira o Eco Com base em dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), o Eco indica que aquelas três companhias de baixo custo alcançaram uma quota de passageiros de 41,7%, superando os 33,9% da TAP. Nos primeiros três meses do ano, a companhia aérea nacional tinha uma fatia de 39,8% dos passageiros, enquanto as três "low cost" somavam apenas 35,2%.A Ryanair é a principal responsável pelo peso das "low cost", alcançando uma quota de 21,3%, uma forte subida face aos 14,7% registados entre janeiro e março.O Eco faz uma extrapolação para o número de passageiros e aponta que a TAP alcançou um aumento de 137% face ao primeiro trimestre, correspondente a 662 mil passageiros. A Ryanair, por seu turno, acelerou 292%, ou 536 mil passageiros, a EasyJet cresceu 162% e a Transavia 224%.