Lufthansa e Air France-KLM de olho na Flybe

Leia Também Entrada na ITA não afasta Lufthansa da corrida pela TAP

Duas das potenciais interessadas na TAP, a Lufthansa e a Air France-KLM, estão de olhos postos na Flybe, a "low cost" regional britânica que já foi liderada pela CEO da TAP e que entrou em insolvência, pela segunda vez, no final de janeiro.O jornal Telegraph avançou esta semana que estes grupos de aviação estão em conversações com a administração da Flybe que em 2020 foi comprada pela Thyme Opco, uma empresa ligada ao "hedge fund" norte-americano Cyrus Capital.O foco do interesse da Lufthansa e da Air France-KLM está nos sete pares de "slots" (horários de aterragem e descolagem) que a Flybe tem no aeroporto de Heathrow, escreve ainda o jornal britânico. E caso alguma das companhias chegue a acordo para comprar a Flybe nos próximos dias, o resgate pode evitar que a empresa seja encerrada e que o nome da transportadora desapareça novamente dos aeroportos.Em três anos esta é a segunda vez que a Flybe enfrenta a insolvência. A 28 de janeiro deste ano a companhia lançou um comunicado a anunciar que fechou as portas deixando, nesse dia, cerca de 2.500 passageiros em terra, aconselhando que não se dirigissem para o aeroporto. A "low-cost" britânica, que operava 21 rotas, de aeroportos como Heathrow, Birmingham e Belfast, cancelou todos os voos já planeados, afetando cerca de 75 mil passageiros, e despediu 227 dos 321 trabalhadores.Já em março de 2020, no início da crise pandémica, a companhia – liderada por Christine Ourmières-Widener entre janeiro de 2017 e julho de 2019 – anunciou o fecho de atividade, invocando constrangimentos da covid-19. Foi então comprada pela Thyme Opco e voltou a voar em abril de 2022, operando cerca de 530 voos por semana, em 23 rotas.