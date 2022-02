Em 2021, terão passado pelos aeroportos portugueses 25,6 milhões de passageiros, um aumento de 39,3% face a 2020. Os dados ainda são preliminares, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE) nas estatísticas rápidas do transporte aéreo, divulgadas esta sexta-feira.

Embora o número de passageiros movimentados tenha sido mais animador face ao primeiro ano de pandemia, continua muito abaixo do total registado em 2019, quando foram contabilizados mais de 6 milhões de passageiros. O total de 2021 não chega nem a metade do valor registado em 2019, verificando-se ainda uma valor 57,4% abaixo dos valores pré-pandemia.

Olhando especificamente para dezembro de 2021, os aeroportos nacionais movimentaram 2,7 milhões de passageiros e 19,8 mil toneladas de carga e correio. Em termos homólogos, trata-se de um aumento de quase 169% nos passageiros e de 31,7% nos indicadores de carga e correio.

Relativamente ao mês anterior, novembro de 2021, os dados apontam para uma desaceleração dos números.

Já face aos dados pré-pandemia, especificamente dezembro de 2019, o movimento de passageiros de dezembro de 2021 fica 32% aquém, enquanto o movimento de carga e correio regista uma tendência inversa: cresceu 1,3%.

Aterraram 132,3 mil aeronaves em voos comerciais em Portugal, um aumento de 32% face a 2020, mas que face ao cenário pré-pandemia reflete ainda um tombo de 42%.

O aeroporto de Lisboa movimentou o maior número de passageiros em 2021, 47,5% do total, estimando-se que tenha ficado por 12,2 milhões de passageiros, contra os 5,84 milhões do Porto.

França liderou entre país de origem e destino

O tráfego internacional representou a fatia de leão dos passageiros desembarcados e embarcados - 80% e 77,7% em dezembro de 2021 - com especial expressão dos passageiros europeus em ambos os indicadores.

No total do ano, em 2021, França manteve-se como o principal país de origem e de destino de voos nestas estatísticas, reforçando o estatuto conquistado em 2020. Face a 2020, registou-se um crescimento de 31% no número de passageiros desembarcados e 30,8% no número de passageiros embarcados com ligações a França.

O Reino Unido ocupa a segunda posição, seguido pela Alemanha e Espanha. Todos estes destinos registaram aumentos nas variações homólogas. Nota ainda para a Suíça, que registou o maior crescimento no número de passageiros com país de origem e destino neste país (37% e 34,2%, respetivamente).