Passaram pelos aeroportos 739 mil passageiros em abril, menos 86% face a 2019

Leia Também Número de passageiros nos aeroportos nacionais caiu 84% no primeiro trimestre

Leia Também Movimento nos aeroportos com descida a pique de 82,1% em novembro

O transporte aéreo continua a registar um tráfego ainda muito distante dos valores pré-pandemia. De acordo com as estatísticas rápidas sobre o transporte aéreo, divulgadas esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em abril deste ano passaram pelos aeroportos nacionais 739,4 mil passageiros.O INE estabelece a comparação com abril de 2019, uma vez que em abril do ano passado não houve praticamente tráfego devido ao confinamento e restrições às viagens. Assim, os cerca de 739 mil passageiros em abril de 2021 estão significativamente abaixo dos quase 5,3 milhões de passageiros contabilizados em abril de 2019 - uma redução de 86%.Dos passageiros movimentados nos aeroportos do país, no que diz respeito aos passageiros desembarcados nos aeroportos em Portugal 62,3% corresponde a tráfego internacional, com especial peso da origem em aeroportos localizados na Europa (52,2%). Os passageiros desembarcados com origem na Ásia e Oceânia representaram apenas 1% no mês de abril.Já nos passageiros embarcados, mais de metade (59,8%) corresponde ao tráfego internacional, tendo também como principal destino os aeroportos na Europa. Também aqui o peso dos passageiros com destino à América e Ásia e Oceânia é diminuto: combinados, representam apenas 5% dos passageiros embarcados.O INE refere que, entre janeiro e abril deste ano, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais baixou para 2,2 milhões, menos 76,7% em comparação com o mesmo período de 2020. Entre janeiro e abril, o aeroporto de Lisboa movimentou quase metade dos passageiros (1,1 milhões), registando uma quebra de 79,8% no número de passageiros em relação ao ano passado.Já considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, o maior decréscimo entre janeiro e abril foi registado em Faro, onde o número de passageiros movimentados afundou 87,8% comparando com os mesmos meses de 2020, para os 93 mil passageiros.O INE nota que o aeroporto do Funchal manteve-se no período em análise como o terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros neste período, superando o aeroporto de Faro. O aeroporto do Funchal contabilizou 173 mil passageiros, uma queda de 71% face a 2020.Passaram pelo aeroporto do Porto 525 mil passageiros entre janeiro e abril, uma redução de 76,1% em comparação com o ano passado.França liderou no volume de passageiros desembarcados e embarcados entre janeiro e abril de 2021. Os passageiros desembarcados com origem em aeroportos franceses situou-se nos 172 mil, menos 73% na variação homóloga. Já os passageiros embarcados em Portugal com destino a aeroportos gauleses baixou 70,4%, para os 194,5 mil passageiros. A Suíça e a Alemanha ocupam o segundo e terceiro lugar, respetivamente.Também o número de aeronaves aterradas nos aeroportos em Portugal recuou 66,9% em abril de 2021 face ao mesmo mês de 2019. Em abril, aterraram nos aeroportos portugueses 6.543 aeronaves, longe dos cerca de 20 mil de há dois anos.No mês de abril, o movimento de carga e correio totalizou 14 mil toneladas em abril, com 9 mil toneladas em Lisboa. O movimento de carga e correio decresceu 18,2% face a abril de 2019, refere o INE.Entre janeiro e abril de 2021, registou-se uma diminuição de 5,6% de carga e correio movimentados nos aeroportos nacionais (uma redução de 13,5% face ao mesmo período de 2020). O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 66,1% do total, atingindo 34,7 mil toneladas (menos 11,6% em termos homólogos). Já no conjunto dos restantes aeroportos nacionais o movimento de carga e correio aumentou 9,0%.