Pedro Ângelo nomeado presidente da NAV Portugal

Pedro Ângelo, que era até agora vogal do conselho de administração da NAV Portugal, foi nomeado presidente da empresa de navegação aérea, tendo o despacho de nomeação sido publicado esta terça-feira em Diário da República.

A NAV Portugal estava sem presidente desde a saída de Alexandra Reis.





Do novo conselho de administração fazem também parte Gonçalo Vale e Cristina Lima.





Em comunicado, a empresa sublinha que Pedro Ângelo assume a presidência da NAV Portugal "após quase quatro anos como vogal do conselho de administração, tendo iniciado funções nessa qualidade em março de 2020".



Antes disso o gestor desempenhou funções que "patenteiam uma considerável experiência enquanto advogado e especialista na aérea do Direito dos Transportes, em particular do Direito Aéreo" e tem ainda "formação concreta na área da gestão de empresas, tendo concluído com sucesso o Programa Avançado de Gestão para Executivos na Católica Lisbon School of Business and Economics, em 2021", acrescenta a mesma nota.



O novo presidente da NAV Portugal é ainda membro do conselho superior do Ministério Público desde outubro de 2021.



Já a nova vogal, Cristina Lima, é controladora de tráfego aéreo na NAV Portugal desde 2004, tendo em 2018 sido nomeada chefe da torre de controlo do Aeroporto Humberto Delgado. Era desde 2020 chefe do tráfego aéreo da Região de Informação de Voo de Lisboa (responsável pelo tráfego aéreo na área de Portugal Continental estendendo-se até ao Arquipélago da Madeira).





Por seu lado, Gonçalo Vale é revisor oficial de contas desde 2014, tendo desempenhado vários cargos de auditoria na rede de serviços profissionais Deloitte, trabalhando com entidades nacionais e multinacionais cotadas em bolsa em diferentes áreas de atividade, refere a NAV.