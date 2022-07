Pilotos da TAP vão manifestar-se terça-feira

A direção do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e a comissão sindical convocaram uma manifestação dirigida a todos os pilotos da TAP, que não se encontrem ao serviço, para a próxima terça-feira, dia 2 de agosto.



Em comunicado, o SPAC afirma que o protesto terá início às 8h30, em frente ao TTA – Terminal de Tripulações do Areeiro, e o final previsto para as 10h30 no Campus TAP.



"Dadas as várias recusas do conselho de administração da TAP Air Portugal para a realização de reuniões de trabalhadores, a direção do SPAC e a comissão sindical apelam à participação massiva dos pilotos nesta iniciativa, que pretende demonstrar a sua insatisfação perante os atropelos, as injustiças e a forma como a administração e a tutela têm gerido a empresa e a relação laboral com os pilotos", afirma o sindicato na nota divulgada esta sexta-feira.





o SPAC acusou a administração da TAP de desenhar um plano de reestruturação que resulta no "caos completo", insitndo na reposição dos salários.

Ainda esta quinta-feira, num comunicado interno a que o Negócios teve acesso,