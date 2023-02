Portugal com 34% dos voos cancelados ou com atraso

Portugal é dos países com maior taxa de voos atrasados ou cancelados. Em 2022, foram mais de 63 mil os voos que nos aeroportos nacionais sofreram algum tipo de perturbação.



Os números são da AirHelp, organização especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos, que sublinha que entre os 26,5 milhões de passageiros que em 2022 viajaram a partir de Portugal, houve nove milhões (34%) que viram o seu voo cancelado ou atrasado.



E tendo em conta as regras europeias em vigor desde 2004, há 650 mil passageiros que têm direto a receber compensação.

Entre os aeroportos portugueses, de acordo com os números da AirHelp, é no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde foram registadas mais perturbações com cerca de 39% dos voos afetados. Em segundo lugar, está o Aeródromo do Corvo, com perturbações em 32% dos voos e em terceiro lugar o Aeroporto da Madeira e o Aeroporto das Flores, nos Açores, com 28% dos voos sofrer perturbações.



No entanto, este é um cenário generalizado nos aeroportos europeus. "As greves e os problemas com os funcionários dos aeroportos causaram o caos nos aeroportos europeus: um em cada três passageiros viu o seu voo descolar fora do horário previsto e só nos meses de junho e julho mais de 40% dos viajantes sofreram problemas nos seus voos", lê-se no comunicado da AirHelp.



De acordo com o levantamento da organização, o Reino Unido encabeça a lista dos países com o maior número de passageiros afetados por atrasos e cancelamentos de voos. No ano passado, mais de 32 milhões de passageiros sofreram perturbações, 35% do total que voaram a partir dos aeroportos daquele país.



O segundo lugar é ocupado pela Alemanha, com 26 milhões de passageiros a sofrerem perturbações nos voos. O top três fica completo com a Turquia, onde mais de 22 milhões de passageiros foram afetados, 32% do total.



Mas quando se compara o número de voos atrasados ou cancelados, é a Holanda a registar a maior taxa de perturbações: 34% dos voos foram afetados e mais de 11 milhões de pessoas foram afetadas. O Reino Unido e a Irlanda são o segundo e terceiro país europeus, respetivamente, com a maior taxa de voos atrasados ou cancelados.



De acordo com o Regulamento CE 261/2004, que regula os voos de partida ou chegada na UE, cada passageiro tem direito a uma compensação até 600 euros, em caso de voos com atrasos superiores a três horas à chegada ao destino, em caso de cancelamentos sem aviso prévio 14 dias antes da hora de partida ou em caso de recusa de embarque por parte da companhia por situações de "overbooking".



As compensações podem ser reclamadas com efeitos retroativos, com o limite de três anos após a data do voo.