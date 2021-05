Portugal e Argentina estudam “viabilidade” de voos diretos

António Costa anunciou esta segunda-feira, 10 de maio, que está a ser estudada a "oportunidade de poder vir a haver ligações aéreas diretas entre a Argentina e Portugal depois de vencida a pandemia".

"Ficamos de ver com a TAP e com as Aerolíneas Argentinas como podemos trabalhar neste tema, fazer essa avaliação. Seria um contributo enorme, não só para o turismo (…) mas ajudaria muito as relações culturais, económicas", sublinhou o primeiro-ministro.

Leia Também Costa desconhece fábricas de vacinas paradas por causa das patentes

No final de um encontro com o presidente argentino, Alberto Fernández, em São Bento, o governante referiu que "não há prazo fixado" para uma decisão sobre esse "estudo de viabilidade" da linha entre Lisboa e Buenos Aires. Por outro lado, argumentou que os voos com escalas "dificultam as viagens" e que essa circunstância vai ser ainda mais relevante no pós-pandemia.

Na reunião desta manhã, os dois responsáveis políticos também trocaram "impressões" sobre a possibilidade de aumentar a cooperação bilateral em áreas científicas como o conhecimento dos oceanos, o Espaço e as alterações climáticas, além da possível "cooperação triangular, em particular com os países africanos, para aproveitar o enorme saber que a Argentina tem em matéria agroalimentar".

O processo de aprovação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, fechado em junho de 2019 depois de duas décadas de negociações, também esteve em cima da mesa nesta reunião com Alberto Fernández, com António Costa a prometer "dar passos concretos durante a Presidência portuguesa [rotativa da UE] para fazer avançar este acordo".

"Ambos consideramos urgente que a Comissão Europeia apresente a proposta de documento complementar sobre os compromissos em matéria ambiental e no combate à desflorestação, que são dois temas críticos e muito importantes para fazer avançar o acordo que está neste momento desenhado entre a UE e o Mercosul", declarou o chefe do Executivo português.