Portugal é o terceiro país europeu onde os voos domésticos mais caíram

Portugal viu em abril a terceira maior quebra em voos domésticos de toda a Europa, ficando à frente de Itália e do Reino Unido.





Os voos domésticos em Portugal caíram 90,1% em abril de 2020, nota a Bloomberg, com base nos dados da Eurocontrol, a organização europeia para a segurança no espaço aéreo.





Esta percentagem corresponde aos 269 voos que aconteceram em território nacional em abril, e que comparam com os 2.725 que foram operados no mesmo mês do ano passado.





A mostrar deslizes ainda maiores que os de Portugal estiveram Croácia cuja quebra nos voos domésticos foi de -98,3% e Espanha, onde os voos desceram 91,5%.





Nos países ibéricos abril foi o mês de queda a pique, mas a tendência negativa já se vinha a arrastar, pelo menos, desde o início do ano, mostram os dados partilhados pela Bloomberg.





Itália, o território que mais foi afetado na Europa quando a pandemia surgiu, a quebra nestes voos foi de 85,6% e, no Reino Unido, onde o número de mortes já ultrapassou o de Roma, a descida foi semelhante, de 86,7%. Em média, na Europa dos 27 a descida nos voos domésticos foi de 89,5%.





Existem, contudo, alguns países a contrariar a tendência. É o caso de Malta, onde os voos domésticos dispararam 187,5% em abril, sendo que este nem foi o melhor mês desde ano: em fevereiro, a subida foi de 230%. Com registos positivos estão ainda países como a República Checa, Hungria e Chipre.