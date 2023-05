Prazo para fim dos trabalhos da comissão de inquérito à TAP vai ser alargado

O prazo para o fim dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP vai ser alargado. O tema da extensão dos trabalhos foi abordado esta terça-feira, à porta fechada, na reunião da mesa de coordenadores pelos deputados que integram a comissão. Porém, como confessou o presidente da CPI, Jorge Seguro Sanches, "a reunião não foi conclusiva, devendo o tema ser discutido novamente em breve.

Em causa está a longa lista de audições previstas inicialmente e que tem aumentando à medida que têm surgido novos casos polémicos.

Leia Também Audições da CPI à TAP arrancam na próxima semana com IGF e CFO da companhia aérea

O fim dos trabalhos estava previsto para 23 de maio. Mas, como até ao momento ainda nem metade das 60 personalidades foram ouvidas, esta data não é exequível. Segundo Seguro Sanches, até agora foram ouvidas 25 pessoas.

De acordo com a resolução publicada em Diário da República, os trabalhos dos deputados que querem avaliar

do exercício da tutela política da gestão da companhia aérea, em particular no período entre 2020 e 2022, sob controlo público não deveriam durar mais de 90 dias O prazo estipulado para a comissão é de metade do máximo previsto no regime jurídico dos inquéritos parlamentares.

Os 17 deputados que integram o grupo de trabalhos tomarma posse a 22 de fevereiro, mas as audições arrancaram a 29 de março com o reponsável da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), António Ferreira dos Santos. Seguiram-se o CFO, Gonçalo Pires, Alexandra Reis e Christine Ourmières-Widener. Mas ainda falta ouvir vários nomes, entre os quais Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes, João Galamba, Fernando Medina ou Frederico Pinheiro, este último acrescentado recentemente.