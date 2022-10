PSD quer ter acesso à auditoria da TAP e acusa ministro de “manobra de distração”

Sociais democratas vão pedir acesso à auditoria da TAP através do Parlamento, adiantou ao Negócios o vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, que acusa o ministro das Infraestruturas de querer "desfocar" as atenções do processo de privatização "que está a ser feito sem escrutínio e à porta fechada". Partido frisa ainda que a auditoria "também ataca o ex-ministro Pedro Marques e Pedro Lacerda Machado".



15:39







O PSD vai pedir, através do Parlamento, para ter acesso à auditoria da TAP que foi enviada pelo Governo para o MP.

Ao Negócios, o vice-presidente dos sociais democratas, Miguel Pinto Luz, acusa o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, de ter anunciado o envio da auditoria da TAP para o MP como manobra "de distração" para "desfocar" as atenções do processo de privatização.

"O ministro quer desfocar as atenções do processo de privatização que está a ser feito sem escrutínio e à porta fechada", alertou Miguel Pinto Luz que também é vice-presidente da Câmara de Cascais.

Os sociais democratas frisam ainda que "as suspeitas devem ser apuradas ao mais ínfimo detalhe" e que a auditoria "também ataca o ex-ministro Pedro Marques e Pedro Lacerda Machado" com o dirigente do partido a lembrar que desde 2015 que "têm havido vários gestores nomeados pelo governo na companhia".

Por isso, remata ao Negócios o vice-presidente do PSD, o partido "não se deixa intimidar por manobras de distração" defendendo que "desde 2015 que não se sabe nada do que se passa na TAP".

Em causa está uma auditoria realizada pela TAP sobre a compra de aviões durante a administração de David Neeleman, que os ministros das Infraestruturas e das Finanças enviaram para o Ministério Público, com a suspeita de a companhia ter pago mais por 52 Airbus do que a concorrência.

O DCIAP está a analisar suspeitas de corrupção e administração danosa em unidade económica do setor público (gestão danosa), segundo o Eco. Saber mais TAP PSD auditoria MP aviões Neeleman

