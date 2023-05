Reuniões preparatórias? "Não tenho memória de algo semelhante", diz Frederico Pinheiro

Frederico Pinheiro, antigo adjunto exonerado por João Galamba, afirmou no Parlamento que não tem memória de ter havido algo semelhante às reuniões preparatórias que tiveram lugar com a então CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, antes da audição parlamentar que teve lugar a 18 de janeiro.

"Não tenho memória de se ter passado algo semelhante", disse na comissão parlamentar de inquérito à TAP.

Questionado sobre quem eram os deputados do PS que participaram na reunião de 17 de janeiro, Frederico Pinheiro referiu não se lembrar "se estava presente algum outro elemento além de Carlos Pereira".

Em seu entender, "o que as notas da reunião de 16 de janeiro demonstram é que houve preparação da CEO da TAP com o ministro das Infraestruturas" para a audição que teria lugar no dia 18. Já as notas da reunião de 17 janeiro, com o grupo parlamentar do PS, "demonstram que o deputado Carlos Pereira indicou as perguntas que pretendia efetuar e a CEO da TAP indicou as respostas que daria a essas perguntas".

"Eu próprio recordei à CEO o que tinha sido pedido pelo ministro, focar a apresentação nos resultados alcançados pela TAP", apontou.

Frederico Pinheiro disse ainda que no comunicado de imprensa emitido pelo Ministério das Infraestruturas no dia 6 de abril "é omitida a realização da reunião de 16 de janeiro entre o ministro das Infraestruturas e a CEO da TAP, é omitido o facto de o ministro ter tido um papel explícito na reunião entre a CEO e o grupo parlamentar do PS, apenas se dizendo que o ministro não se tinha oposto à participação da CEO na reunião, e há tentativa de omissão de informação relevante no que concerne à reunião de 16 de janeiro", designadamente relativamente "as notas, participantes e à agenda que estava prevista para essa reunião".