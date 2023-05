Seguro Sanches abandona audições da comissão de inquérito à TAP e admite demitir-se

O presidente da comissão parlamentar de inquérito à TAP, Jorge Seguro Sanches, abandonou os trabalhos que estavam a decorrer esta terça-feira. O socialista referiu ainda que, face às críticas que tem recebido vai equacionar se vai permanecer ou não no cargo.



Face às perguntas que têm sido colocadas, algumas até "deselegantes", tenho de equacionar se tenho condições para continuar a presidir à comissão de inquérito à TAP", referiu, levantando-se e abandonando a sala para surpresa dos presentes. Foi substituído de imediato pelo vice-presidente da CPI, Paulo Rios de Oliveira, do PSD, que ficou a conduzir os trabalhos. Neste momento, está a ser ouvido Humberto Pedrosa, antigo acionista e administrador da companhia aérea.



A questão colocou-se por causa da discussão em torno das grelhas dos tempos para as audições. Face ao alargado número de depoentes, a CPI tinha aprovado uma grelha com tempos mais reduzidos que utilizou para ouvir os mais de 10 sindicatos que representam os trabalhadores da TAP, por exemplo.



Porém, como alguns deputados criticaram, esta grelha não deveria ser utilizada para todos as personalidades que fossem ouvidas, como aconteceu na semana passada com Miguel Frasquilho, antigo presidente do conselho de administração da TAP.



A proposta para avançar com a comissão de inquérito foi feita pelo Bloco de Esquerda e foi aprovada, com a abstenção do PS e PCP e os votos a favor dos restantes partidos, após ter sido noticiado que Alexandra Reis tinha recebido uma indemnização de 500 mil euros quando saiu da TAP em Fevereiro de 2022.



(Notícia atualizada às 18h55)