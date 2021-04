Sem crédito, Groundforce volta a ficar na corda bamba

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Negado o empréstimo de 30 milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos, com garantias do Banco de Fomento, à Groundforce, o futuro da empresa de "handling" está agora dependente das negociações em curso para a venda da posição do acionista privado, Alfredo Casimiro.O acordo, que permitiu resolver necessidades de curto prazo, fechado em março, que envolveu a compra pela TAP do equipamento da Groundforce por cerca de ...