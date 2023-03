Sete em 10 portugueses a favor da demissão da líder da TAP

A sondagem da Intercampus revela que 73% dos portugueses apoiam a decisão do Governo de demitir a CEO e o chairman da TAP. No entanto, estão divididos no que toca à saída do Estado do capital da empresa.

Sete em 10 portugueses a favor da demissão da líder da TAP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Sete em 10 portugueses a favor da demissão da líder da TAP O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar