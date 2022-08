Sindicatos da TAP ameaçam voltar à rua em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os três sindicatos que representam os pilotos, os técnicos de manutenção e a tripulação da TAP, o Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o Sindicato dos Pilotos (SPAC) e o Sindicato dos Técnicos de Manutenção (SITEMA) fazem saber que em setembro voltam às ruas com mais protestos, caso o Governo ou a companhia não entrem em diálogo para reverter os cortes salariais e melhorar as condiç

