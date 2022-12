TAP com mais 17 voos semanais para os EUA, Brasil e Venezuela no verão de 2023

No verão do próximo ano, a TAP vai aumentar o número de voos para os Estados Unidos, Brasil e Venezuela e vai reforçar as ligações intercontinentais a partir do Porto.



Em comunicado, a transportadora diz que "vai aumentar fortemente a sua oferta de voos para as Américas", oferecendo entre junho e setembro um número adicional de 17 voos semanais face ao período homólogo e "repondo os níveis de oferta pré-pandemia".



Para os Estados Unidos a TAP vai oferecer 14 voos por semana para Boston durante o verão, mais três do que no período homólogo de 2022. Acrescem ainda cinco voos semanais para Chicago, aumentando uma ligação face ao ano passado. Para Miami serão operados dez voos semanais, mais três do que em 2022, a que se somam cinco para San Francisco (mais um) e dez para Washington, mais dois face ao verão de 2022.



Contas feitas, no total, para os Estados Unidos, a TAP vai oferecer mais dez voos por semana que no pico de verão de 2022.

No caso de Nova Iorque, JFK e Newark, mantém-se o número de 21 voos semanais operados (14 com destino ao aeroporto de Newark e sete para o aeroporto JFK).



Para o Brasil, entre junho e setembro do próximo ano, a TAP vai oferecer quatro voos por semana para Belém, mais um que em 2022, sete para Belo Horizonte (mais um), seis para Salvador (mais um), seis para Brasília (mais um) e 20 para S. Paulo (mais dois).



Nas restantes cidades onde opera, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro, mantém-se o número de ligações de 2022.



No total, no verão, a TAP aumenta em seis o número de voos semanais para o Brasil, face a igual período de 2022.



Também as ligações semanais com Caracas vão crescer de duas para três durante os meses de verão.



Apesar de não adiantar detalhes, a TAP aproveita ainda para referir que vai anunciar "em breve" o reforço da oferta de voos intercontinentais com partida do Porto.