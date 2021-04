TAP com mais 66% de passageiros em março

A TAP transportou em março mais 66,3% de passageiros do que no mês anterior, num total de 93,9 mil, revelam dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), que mostram, no entanto, que face ao mês homólogo de 2020 há uma queda de 84,3%.





