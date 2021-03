TAP confirma compra de equipamentos para assegurar salários na Groundforce

A TAP acaba de confirma ser parte da solução que permitirá aos trabalhadores da Groundforce começarem a receber os salários em atraso até à próxima segunda-feira.Em comunicado enviado às redações, a companhia aérea confirma que, "na qualidade de cliente" da Groundforce, tem realizado pagamentos antecipados de serviços desde novembro de 2020 e que, "dada a situação que recentemente afetou os trabalhadores" daquela empresa, apresentou uma proposta de "aquisição dos seus equipamentos de handling, no valor de 6,97 milhões de euros"."Valor esse que é o necessário e suficiente para que a SPDH (Groundforce) possa pagar os salários de fevereiro de 2021 e março de 2021, bem como os correspondentes impostos de março de 2021", acrescenta o comunicado.A TAP revela também que o presidente da Groundforce "confirmou a intenção de aceitar a proposta" feita pela transportadora aérea e que os "documentos necessários à conclusão da aquisição dos equipamentos (…) estão em fase final de conclusão". Acrescenta ainda que "a aprovação formal" da parte da Groundforce "deverá dar-se no seu próximo conselho de administração que terá lugar amanhã, dia 19 de Março de 2021".Uma vez concluída a operação, a TAP irá alugar à Groundforce "os equipamentos de handling entretanto adquiridos para que esta possa prestar os serviços contratualizados".A TAP faz questão de salientar que a apresentação desta proposta teve como intuito "resolver o mais rapidamente possível a situação de fragilidade em que se encontram os trabalhadores" da Groundforce e assegura que o acordo para esta aquisição "não tem, pois, qualquer relação direta com as negociações que têm vindo a decorrer entre a TAP", que é acionista minoritária da Groundforce, e a Pasogal, acionista maioritária Groundforce.