TAP é a 67.ª companhia preferida pelos passageiros

Em 2022, a TAP é a 67.ª companhia mundial preferida pelos passageiros. De acordo com os prémios da "Companhia Aérea do Ano" da Skytrax, este ano a companhia portuguesa sobe dez posições face ao 77.º lugar que ocupou em 2021, no raking das 100 melhores classificadas.



Apesar desta subida, a companhia portuguesa está ainda bem longe do primeiro lugar do pódio que é ocupado, pela sétima vez, pela Qatar Airways, que recebeu a votação de 14 milhões de passageiros. A companhia que celebra este ano o 25.º aniversário já tinha sido classificada pelos viajantes como a melhor nos anos de 2011, 2012, 2015, 2017, 2019 e 2021. Este ano ocupou ainda o primeiro lugar nas categorias "Melhor Classe Executiva do Mundo", "Melhor Refeição em Lounge de Classe Executiva do Mundo" e "Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio".



Os prémios da Skytrax – conhecidos como os Óscares da aviação - são realizados desde 1999 e resultam de um inquérito de satisfação online aos passageiros em inglês, francês, espanhol, russo, japonês e chinês. Este ano o inquérito teve em conta os serviços prestados pelas companhias entre setembro de 2021 e agosto de 2022. Foram consideradas pela Skytrax, organização internacional de classificação de transporte aéreo, 350 companhias aéreas.

No segundo e terceiro lugar da "Companhia Aérea do Ano" estão Singapura Airlines e a Emirates, respetivamente. Aliás, o top 10 é dominado por companhias asiáticas e do Médio Oriente. Apenas duas companhias europeias surgem nos dez primeiros lugares: a Air France que ocupa a 8.ª posição (subindo dois lugares face a 2021) e a Swiss International Airlines que ocupa o décimo lugar, subindo oito lugares face ao ano passado.