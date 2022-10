TAP faz marcha atrás e desiste de comprar automóveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A administração da TAP voltou atrás com a decisão de renovar a frota automóvel para os seus administradores e diretores após as fortes críticas de que foi alvo.Em causa estarão entre 50 a 79 novos veículos, da marca BMW e modelos das séries 5, X3 e X2, com um valor de mercado unitário estimado a partir dos 52 e dos 65 mil euros.Depois de ter emitido ontem um comunicado onde defendia a opção, indicando que permitiria poupar 630 mil euros anualmente, a administração da TAP vem esta quinta-feira dizer que "procurará manter a atual frota durante um período máximo de um ano, enquanto reavalia a política de mobilidade da empresa".No comunicado, a comissão executiva da transportadora aérea diz que "compreende o sentimento geral dos portugueses", ressalvando que "a decisão que tomou quanto à frota automóvel ser a menos onerosa para a companhia nas atuais condições de mercado".