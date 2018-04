TAP passa os 100 milhões de lucros em 2017

O negócio da aviação permitiu à TAP SGPS sair do “vermelho” no ano passado e atingir lucros de 21,2 milhões de euros. O resultado da companhia aérea, que cresceu quase 200%, mais do que compensou as perdas de 50 milhões da unidade de manutenção no Brasil.