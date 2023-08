TAP perde quota nos aeroportos portugueses

ATAP continua a perder quota de mercado nos principais aeroportos nacionais, e não apenas para as “low cost”. No segundo trimestre deste ano, de acordo com dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), o peso da companhia aérea portuguesa, em termos de passageiros transportados, ficou-se pelos 44% em Lisboa – quando no mesmo período de 2019 chegava aos 51% e há um ano aos 47%.





