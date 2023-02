TAP: Pinto Luz diz que vai "com gosto" ao parlamento mas acusa PS de descaramento

O vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz afirmou hoje que irá "com gosto" ao parlamento dar esclarecimentos sobre a privatização da TAP, mas apontou descaramento ao PS por colocar as culpas no executivo de Pedro Passos Coelho.O Grupo Parlamentar do PS anunciou hoje que vai chamar ao parlamento o antigo secretário de Estado e atual vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz e a ex-governante Isabel Castelo Branco sobre o processo de privatização da TAP."Mal posso esperar! O descaramento... Quase dez anos depois e a culpa ainda é de Passos Coelho. Com gosto lá estarei para esclarecer tudo", escreveu Pinto Luz na rede social Twitter.O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, rejeitou que este pedido de audições possa ser encarado como um "ajuste de contas" com o PSD."Não fazemos ajustes de contas. Em política os ajustes de contas não são bem-vindos, mas é evidente que não somos cegos, não somos surdos, e aquilo que tem acontecido nas últimas semanas é que há factos não conhecidos que têm vindo a lume e que não nos podem deixar indiferentes", respondeu.No XX Governo Constitucional (PSD/CDS), liderado por Pedro Passos Coelho, Miguel Pinto Luz foi secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações e Isabel Castelo Branco era secretária de Estado do Tesouro.Há cerca de duas semanas, o jornal ECO noticiou que a privatização da TAP em 2015 terá sido ganha pelo ex-acionista David Neeleman com dinheiro da própria companhia aérea.Esta quarta-feira os deputados aprovaram, na Comissão de Economia, o requerimento do PS para ouvir no parlamento o ex-ministro da Economia António Pires de Lima e o antigo secretário de Estado Sérgio Monteiro sobre a privatização da TAP, em 2015.Na semana passada, também o PSD admitiu chamar ao parlamento os principais responsáveis pela reversão da privatização da TAP durante o Governo PS, o ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas Pedro Marques e Diogo Lacerda Machado.