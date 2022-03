TAP só está protegida do aumento dos combustíveis por seis meses

A TAP só está protegida do aumento dos preços do combustível (hedging) durante seis meses e a presidente executiva da TAP não descarta uma subida no preço dos bilhetes, com uma avaliação que pode vir a ser feita "rota a rota".



Christine Ourmières-Widener diz ainda que com o aumento dos custos da companhia "é ainda mais crítica" a subida nas tarifas.

O cenário está a ser analisado "semanalmente" e a subida do preço dos bilhetes vai depender, também, do que fizer a concorrência, avança a gestora.



À margem da comemoração do 77.º aniversário da TAP, a presidente executiva diz que a companhia está "a olhar para o que estão a fazer as outras empresas. Queremos ser competitivos e os nossos preços dependem da oferta e da procura em cada mercado".



Christine-Ourmières Widener disse ainda que há outras soluções para "mitigar o aumento dos custos com o combustível". Uma pode passar pelo corte da oferta para alguns destinos e nesse caso o aumento do valor dos bilhetes poderia "não ser global" com a avaliação a ser feita "rota a rota". Outra solução pode passar pela redução da "disponibilidade de lugares", sendo esta uma situação "complexa".



Já o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, diz apenas que a TAP "funciona num mercado liberalizado" e que "tem uma política de preços igual a todas as companhias aéreas", ou seja, "tem aviões que têm de ter uma determinada lotação, se eles enchem, permite à TAP praticar melhores preços. É assim que funciona", remata.