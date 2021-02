TAP tem liquidez até fim de março, incluindo reserva para rescisões

A TAP tem liquidez suficiente até ver aprovado por Bruxelas o seu plano estratégico, o que continua a prever que aconteça até final do mês de março, adiantou ao Negócios fonte ligada ao processo, salientando que o valor que ainda resta em caixa à transportadora, do empréstimo de 1.200 milhões de euros concedido no ano passado pelo Estado, inclui 83 milhões de euros que estão reservados para pagar rescisões

