"Temos vários interessados e eles mantêm-se interessados" na TAP

As três companhias aéreas interessadas em investir na TAP, mantêm as conversações com o governo. "Temos vários interessados e eles mantém-se interessados. A TAP é uma companhia aérea muito importante", frisou o ministro da Habitação e das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.



Sem revelar com quantos potenciais interessados o Governo mantém as conversações, quando questionado sobre o alegado interesse da Lufthansa, o ministro diz apenas que "não há parceiros únicos nem privilegiados. Não temos nenhuma relação com um potencial interessado, até para que os potenciais interessados percebam que não estão sozinhos".



Já a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, diz que quer "trabalhar com qualquer companhia aérea que queira contribuir para a qualidade" do serviço.



À margem da inauguração da exposição que celebra o 77.º aniversário da TAP, no Museu do Ar, em Sintra, o ministro Pedro Nuno Santos aproveitou ainda para por de parte a ideia de um atraso no plano de reestruturação da companhia por causa da invasão da Rússia à Ucrânia.



Além disso, Pedro Nuno Santos, voltou a sublinhar que o governo não está "obrigado", pelo plano de reestruturação, "a vender a TAP nem uma participação" da companhia aérea, tendo sido este "uma vitória importante" para o governo porque "dá liberdade ao Estado para poder gerir qualquer processo em relação ao futuro" da companhia bandeira, de forma a melhor servir "o interesse o país e da TAP".