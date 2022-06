Tempos de espera nas chegadas do aeroporto de Lisboa ultrapassaram as três horas

"Hoje voltamos, infelizmente, a assistir a tempos de espera elevados que ultrapassaram as três horas na área das chegadas do aeroporto de Lisboa devido à insuficiência de recursos e de postos de controlo de fronteira SEF em funcionamento", referiu a ANA Aeroportos, em comunicado.Estes constrangimentos ocorreram até às 17:00 tendo, entretanto, a situação melhorado e os tempos de espera diminuído, acrescentou."Embora sabendo que o plano de contingência anunciado pelo MAI [Ministério da Administração Interna] está em implementação de forma gradual, a ANA já alertou as entidades competentes, nomeadamente o SEF, e aguarda que se assegure um reforço contínuo com a maior brevidade", sublinhou.Na nota de imprensa, a ANA salientou ter reforçado as equipas de apoio aos passageiros e disponibilizado água procurando minimizar o constrangimento aos que se encontravam nesta situação.