O plano histórico de apoio à economia aprovado pelo Congresso norte-americano, no montante de 2,2 biliões de dólares, e promulgado no final de março, prevê 25 mil milhões de dólares para financiar as transportadoras aéreas e defender o emprego nestas empresas.



O Tesouro informou estas companhias que teriam de reembolsar a prazo 30% do dinheiro que vão receber, segundo fontes envolvidas no processo.



O governo federal deve também receber, em troca da ajuda que prestar, títulos designados 'warrants', produtos financeiros derivados que podem ser convertidos em ações. Estes 'warrants', cujo preço costuma ser fixado no início do negócio, devem representar 10% do valor da ajuda que a empresa venha a receber.



O Departamento chefiado por Steven Mnuchin considera que o acordo "vai permitir apoiar os trabalhadores norte-americanos e preservar a importância estratégica da indústria aérea, oferecendo ao mesmo tempo uma compensação apropriada aos contribuintes".



Apesar de os pormenores do acordo não terem sido divulgados, fontes conhecedoras do processo adiantaram que o Estado deve tornar-se acionista minoritário das companhias aéreas que subscrevem o entendimento.



As transportadoras American Airlines, United e Southwest já saudaram o acordo, que lhes vai permitir "cobrir uma parte do pagamento e das prestações sociais" dos trabalhadores até 30 de setembro.



Além destes 25 mil milhões de dólares, as transportadoras aéreas podem ainda aceder a empréstimos garantidos, cujo valor alcança um montante igual, para relançar a atividade, depois de semanas de queda do tráfego aéreo, da suspensão dos voos transatlânticos, do adiamento de encomendas e entregas de novos aparelhos e da anulação de milhares de voos.



