Delta vai testar passageiros dos voos para Roma antes do embarque

A Delta Air Lines, o Aeroporto de Roma e o Aeroporto Internacional de Hartsfield-Jackson Atlanta aliaram-se para implementarem o primeiro programa de testes à covid 19 a passageiros de voos transatlânticos, nos termos de um decreto que se espera que seja em breve promulgado pelo governo de Itália.



No âmbito deste programa conjunto, serão realizados testes à covid-19 aos passageiros destes voos à saída para os seus destinos e também à chegada.





Para viajarem nestes aviões da Delta, os passageiros têm de testar negativo à covid através de:

- um teste PCR (polymerase chain reaction - reação em cadeia da polimerase) de deteção do vírus

- um teste rápido no aeroporto de Atlanta antes do embarque

- um teste rápido à chegada ao aeroporto de Roma-Fiumicino

- um teste rápido no aeroporto de Roma-Fiumicino antes da partida para os EUA



Esta medida surge na tentativa de reabrir o lucrativo mercado das viagens transatlânticas e evitar a quarentena obrigatória.



O programa irá iniciar-se já no dia 19 de dezembro, de acordo com as declarações da companhia aérea norte-americana citadas pela Bloomberg.





Em Itália, onde o setor das viagens foi duramente atingido pela Covid-19, têm-se realizado testes aos passageiros dos voos entre os aeroportos de Roma e de Milão. As companhias aéreas têm feito testes pré-voo com o intuito de minimizarem as restrições.